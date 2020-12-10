Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

10.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:32
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te düzenlen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beydilli Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, söz konusu adreste ve bir araçta yaptıkları aramada 4 kilo 280 gram esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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