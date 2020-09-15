Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
15.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:15
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, çatıya gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, bir uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 şarjör ile 43 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA