Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
15.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:15

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çatıya gizlenmiş bir miktar uyuşturucu, bir uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 şarjör ile 43 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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