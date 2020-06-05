Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 27 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
05.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:53

GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 27 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmlar sonunda uyuşturucunun getirileceği Göllüce Mahallesi'ndeki adresi tespit etti. Takibe alınan eve, 1 kişinin sırtında 2 çanta ile girdiğinin görülmesi üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda 2 çantada bulunan 27 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, sorguya alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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