Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'te polis, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi Hasip Dürri Caddesi üzerinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, adrese yaptığı operasyonda kağıtlara sarılı vaziyette 29.19 gram esrar maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 40 adet dolu kartuş ele geçirdi. Polis olayla ilgili evde bulunan U.K.ve C.U. isimli şahısları ise gözaltına aldı.

Şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP