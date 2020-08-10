Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.
10.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:58
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda 119 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız silah, 19 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve 5 kesici alet ele geçirildi.
Kaynak: AA