Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
21.07.2020 08:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:13

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 70 gram uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız 12 tabanca ve 4 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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