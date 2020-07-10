Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.
10.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:44
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 60 gram uyuşturucu, 165 uyuşturucu hap, 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA