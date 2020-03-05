Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 795 gram uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 44 mermi ve 1 tüfek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA