Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotim ekiplerinin yaptığı 12 farklı operasyonda 503 gram esrar, 465 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 2 gram jamaika, 452 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışlarında kullanıldığı tespit edilen 3 hassas terazi, 4 tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı olduğu tespit edilen elektronik eşyalar ve 4 bin 220 lira ile 500 dolar ele geçirildi. Operasyonda 36 kişi gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden 14'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA