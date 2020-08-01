Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
01.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:21

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 71 gram uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu hap, 4 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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