Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 71 gram uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu hap, 4 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA