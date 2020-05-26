Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
26.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:11

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 369 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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