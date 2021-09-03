Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram eroin, 450 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 1 av tüfeği, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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