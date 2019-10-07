Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

07.10.2019 15:59

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Gümüştekin Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler Kuyucak Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek bir ticari taksiyi durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü T.T.'nin üzerinde yapılan aramalarda tek fişek halinde şeffaf poşet içinde 4.90 gram esrar maddesi, 45 fişek halinde satışa hazır toplam daralı ağırlığı 17.50 gram kokain maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 dolar ve 4 bin 850 TL para ele geçirildi.



Üzerinde uyuşturucu madde yakalanan şahıs ise gözaltına alındı. Şahsın yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA