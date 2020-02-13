Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

13.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:52

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 32 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığı tespit edildi.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 32 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda bir miktar eroin, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA