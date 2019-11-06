Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

06.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:46

Gaziantep'te farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde 4 operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde 3 kilogram esrar, 75 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA