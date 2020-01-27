Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:34
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, ile Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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