Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 zanlı tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 30 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde kent genelinde düzenlenen operasyonlarda, 3 kilo 721 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 138 eroin, 1 kilo 30 gram esrar, 492 uyuşturucu hap ve 8 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 251 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, bunlardan 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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