Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama 2 ev hapsi

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon sonrası yakalanan 7 kişiden biri tutuklandı, ikisi ev hapsi cezası aldı, diğer şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen H.T. ve U.D. isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise bin euro ve bin dolar sahte para, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 20 adet dolu fişek, bir adet tüfek, 9 adet kartuş, bir adet çelik kasa ve kasa içerinde bin 112 adet extacy uyuşturucu ve uyarıcı hap, 110,60 gram metamfetamin (ateş buz) ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sırasında baskın yapılan adreste yer alan ve şahıslarla beraber çalıştıkları belirlenen H.Y., M.T. ve B.G. isimli şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. ve H.T. isimli şahıslara ev hapsi kararı verilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Öte yandan Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde ise 125,82 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. isimli şahıs tutuklanırken D.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA