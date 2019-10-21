Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çeşitli adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 1 kilo 809 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 440 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.