Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonları

Gaziantep'te son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 320 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde ekim ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 320 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 35 kilo 940 gram esrar, 589,37 gram metamfetamin, 545,9 gram eroin, 94,54 gram bonzai, 191 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 64 adet dolu fişek ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 10 bin 713 lira ele geçirildi.