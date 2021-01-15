Gaziantep'te uyuşturucu karşılığında çalıntı malzemeleri satın alan 4 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu karşılığında çalıntı malzemeleri satın alan 4 şüpheli yakalandı

15.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:02
Gaziantep'te uyuşturucu karşılığında çalıntı malzemeleri satın alan 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu madde karşılığında çalıntı elektronik malzeme satın aldığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu madde karşılığında çalıntı elektronik malzeme satın aldığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düztepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda çalıntı elektronik malzeme ele geçirildi.

İfade işlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin, uyuşturucu almak için parası olmayan ya da eksik olanlardan çalıntı elektronik malzeme aldıkları belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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