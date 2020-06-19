Gaziantep'te uyuşturucu çetesine operasyon: 3'ü polis 62 gözaltı kararı GAZİANTEP'te, silahlı suç örgütü oluşturarak uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aralarında 3 polis memurunun da bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GAZİANTEP'te, silahlı suç örgütü oluşturarak uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aralarında 3 polis memurunun da bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisler, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, örgüt üyelerini ve çalışma yöntemini belirledi. Aralarında polislerin de olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerinin de saptanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık operasyon kararı verdi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentin çeşitli bölgelerindeki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. 3'ü polis 62 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: DHA