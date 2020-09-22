Gaziantep'te uyuştucu suçundan 32 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuştucu suçundan 32 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında uyuştucu suçu iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te uyuştucu suçundan 32 şüpheli yakalandı
22.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:40

Gaziantep'te, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında uyuştucu suçu iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda araştırma, inceleme ve takip çalışmalarını yürüten ekipler, 32 şüpheliyi uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticareti suçu iddiasıyla gözaltına aldı.

Çalışmada ayrıca hırsızlık suçundan 25 şüpheli, aranan 65 kişi de yakalandı.

Çalışmada, şüphelilerin ikamet ve üzerinde 122 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 11 ruhsatsız tabanca, 2 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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