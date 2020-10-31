Gaziantep'te uyuştucu operasyonlarında gözaltına alınan 389 şüpheliden 34'ü tutuklandı
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Gaziantep'te uyuştucu operasyonlarında gözaltına alınan 389 şüpheliden 34'ü tutuklandı

31.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:02
Gaziantep'te uyuştucu operasyonlarında gözaltına alınan 389 şüpheliden 34'ü tutuklandı

Gaziantep'te, polis ekiplerinin 8 günlük süreçte yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 389 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Gaziantep'te, polis ekiplerinin 8 günlük süreçte yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 389 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik 23 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Söz konusu operasyonlarda, 9 kilo 100 gram eroin, 61 kilo 500 gram esrar, 5 kilo 180 gram metamfetamin, 2 kilo 890 gram bonzai, 2 bin 377 ecstasy hap, 425 captagon hap, 11 hassas terazi ile 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 389 şüpheliden 34'ü adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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