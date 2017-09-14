Gaziantep'te Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sona Erdi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi tamamlandı.



GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kursa katılan girişimci adayları işletmelerini kurarak yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, kent ekonomisine kazandırılan her girişimciyi, başta istihdam ve sosyal refah olmak üzere kentin temel göstergelerinin artması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.



Eğitimle Gaziantep ekonomisine 30 girişimci daha kazandırmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını kaydeden Hıdıroğlu, geçen iki yılda da 8 uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlediklerini ve bunlara 240 kişinin katıldığını aktardı.



Eğitime katılan kursiyerlerden 32'sinin iş yeri açtığını,12'sinin KOSGEB girişimcilik desteği kullandığını belirten Hıdıroğlu, "Bu tür eğitimler projesi olan, yeni iş fikirleri üretebilen girişimciler için büyük bir fırsattır. Çünkü girişimcilerimizin açacağı işletmelerin büyümesi, gelişmesi her yönüyle Gaziantep ekonomisine katkı sağlayacak ve işletmelerinde yaratacakları istihdam, işsizlik probleminin çözümü yolunda çok büyük bir anlam ifade edecektir." ifadelerini kullandı.