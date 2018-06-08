Gaziantep'te uyarıcı hap operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 10 farklı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 257 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi Karatarla Mahallesinde bulunan Söylemez Pasajında bazı iş yerlerinde kaçak malzemelerin satıldığı ile ilgili aldıkları ihbar üzerine 10 adet işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Olay ile ilgili 9 şahsın gözaltına alındığı operasyonda başta çok sayıda kaçak cinsel içerikli ürünler olmak üzere 3 bin 257 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.