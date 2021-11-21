Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalındaki denetimlerde, usulsüz ve ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalındaki denetimlerde, usulsüz ve ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı.
Gaziantep Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalında yaptıkları denetimlerde, usulsüz av yapan 5 kişiyi tespit etti
Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, şüphelilerin av tüfeklerine el koydu.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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