Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı

Gaziantep'te yapılan av denetiminde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı.

Gaziantep'te yapılan av denetiminde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla ruhsatsız avlanan 5 kişi yakalandı.

Gaziantep Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey, Yavuzeli ve Nurdağı ilçelerinde yapılan denetimlerde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla ruhsatsız avlanan 5 kişi tespit edildi.

Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, cihaza el koydu.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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