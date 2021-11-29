Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 13 kişi yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 13 kişi yakalandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te usulsüz ve ruhsatsız avlanan 13 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalındaki denetimlerde, usulsüz ve ruhsatsız avlanan 13 kişi yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalındaki denetimlerde, usulsüz ve ruhsatsız avlanan 13 kişi yakalandı.

Gaziantep Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri kırsalında yaptıkları denetimlerde, usulsüz av yapan 13 kişiyi tespit etti.

Kişiler hakkında idari işlem yapan ekipler, şüphelilerin av tüfeklerine el koydu.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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