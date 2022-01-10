Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 6 kişiye idari yaptırım - Haberler
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Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 6 kişiye idari yaptırım

Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 6 kişiye idari yaptırım
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye, Nizip ve Araban ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye idari yaptırım uygulandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye, Nizip ve Araban ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce İslahiye, Nizip ve Araban ilçelerinde yapılan denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye idari yaptırım uygulandı.

???????Denetimler sırasında şahısların avda kullandıkları malzemelere el konuldu.

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