Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 5 kişiye idari yaptırım

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Karkamış ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce İslahiye ve Karkamış ilçelerinde yapılan denetimlerde 5 kişi usulsüz avcılık yaptığı tespit edildi.

İdari yaptırım uygulanan 5 kişinin avda kullandıkları malzemelere el konuldu.