Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 5 kişiye idari yaptırım - Haberler
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Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 5 kişiye idari yaptırım

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 5 kişiye idari yaptırım

Gaziantep'in İslahiye ve Karkamış ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Karkamış ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce İslahiye ve Karkamış ilçelerinde yapılan denetimlerde 5 kişi usulsüz avcılık yaptığı tespit edildi.

İdari yaptırım uygulanan 5 kişinin avda kullandıkları malzemelere el konuldu.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Güncel, Haber

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