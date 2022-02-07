Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 5 kişiye idari yaptırım
AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in İslahiye ve Karkamış ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Karkamış ilçelerinde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce İslahiye ve Karkamış ilçelerinde yapılan denetimlerde 5 kişi usulsüz avcılık yaptığı tespit edildi.
İdari yaptırım uygulanan 5 kişinin avda kullandıkları malzemelere el konuldu.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel