Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 1 kişiye idari yaptırım - Haberler
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Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 1 kişiye idari yaptırım

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 1 kişiye idari yaptırım

İslahiye ilçesinde su ürünleri av yasağını ihlal eden 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İslahiye ilçesinde su ürünleri av yasağını ihlal eden 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce yapılan denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

???????Denetimler sırasında şahsın yanındaki 1 tüfeğe de el konuldu.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 1 kişiye idari yaptırım - Haberler
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