Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 1 kişiye idari yaptırım
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye ilçesinde su ürünleri av yasağını ihlal eden 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.
İslahiye ilçesinde su ürünleri av yasağını ihlal eden 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce yapılan denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.
???????Denetimler sırasında şahsın yanındaki 1 tüfeğe de el konuldu.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri