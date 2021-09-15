Gaziantep'te usulsüz avcılık yapan 1 kişiye idari yaptırım

İslahiye ilçesinde su ürünleri av yasağını ihlal eden 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce yapılan denetimlerde usulsüz avcılık yaptığı belirlenen 1 kişiye idari yaptırım uygulandı.

???????Denetimler sırasında şahsın yanındaki 1 tüfeğe de el konuldu.