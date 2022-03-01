Gaziantep'te üstünde ve evinde sahte para ele geçirilen zanlı yakalandı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te üst aramasında ve evinde çok sayıda sahte para ele geçirilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesinde durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasında 100 adet sahte kağıt para ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde zanlının evindeki aramasında ise ekipler, 100 ve 200 lira olmak üzere sahte 981 kağıt para ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.