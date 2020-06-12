Gaziantep'te üst aramasında sahte dolar ele geçirilen şüpheli tutuklandı Gaziantep'te üst aramasında 89 adet sahte 100 dolarlık banknot bulunan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te üst aramasında 89 adet sahte 100 dolarlık banknot bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Zanlının üst aramasında, 89 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA