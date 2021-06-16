Gaziantep'te üst araması yapmak isteyen polis, zanlının bıçaklı saldırısına uğradı
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Gaziantep'te üst araması yapmak isteyen polis, zanlının bıçaklı saldırısına uğradı

Gaziantep'te üst araması yapmak isteyen polis, zanlının bıçaklı saldırısına uğradı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli, üst araması yapmak isteyen polisi bıçakla yaraladı.

Gaziantep'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli, üst araması yapmak isteyen polisi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde polis ekipleri çevreye rahatsızlık veren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheliyi durdurdu.

Zanlının kimliğini kontrol ettikten sonra üst araması yapmaya çalışan polis, zanlını bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastane sevk edilen polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başka polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı ise önce hastaneye ardından emniyete götürüldü.

Gaziantep'te üst araması yapmak isteyen polis, zanlının bıçaklı saldırısına uğradı
Gaziantep'te üst araması yapmak isteyen polis, zanlının bıçaklı saldırısına uğradı
Gaziantep'te üst araması yapmak isteyen polis, zanlının bıçaklı saldırısına uğradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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Gaziantep'te üst araması yapmak isteyen polis, zanlının bıçaklı saldırısına uğradı - Haberler
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