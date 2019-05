Gaziantep'te Üreticiye Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye ilçesinde 100 çiftçiye 4 milyon adet kırmızıbiber fidesi dağıttı.

Gazi şehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde; tarım ve hayvancılığa sağladığı desteklerle tüm Türkiye'ye örnek oldu. Büyükşehir bütçesinden, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerin desteklenmesine ciddi bir pay ayıran Başkan Şahin, 2019-2024 döneminde de bu alandan elini çekmeyecek. "Büyükşehir Üreticinin Yanında" anlayışı kapsamında yürütülen destekleme çalışmaları, Nurdağı ve İslahiye ilçesinde kırmızıbiber fidesi dağıtımıyla başladı.

"80 dönümde 150 ton biber elde edilecek"

Nurdağı Ziraat Odası Başkanlığı önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Büyükşehir olarak başkan Fatma Şahin önderliğinde Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 4 milyon kırmızıbiber fidesi dağıtıyoruz. Bugün yaklaşık 100 çiftçimize destek veriyoruz. Bu fideler, 80 dönümlük toprakla buluştuğunda, 150 ton kırmızıbiber elde edeceğiz. Bu uygulamanın çiftçilerimize büyük bir destek olacağına inanıyoruz. Yine hayvancılık ve tarım konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, her zaman çiftçinin yanındadır. Önümüzdeki günlerde Oğuzeli'nde dolmalık biber fidesi dağıtacağız. Nizip'te zeytin ve fıstık fidesini dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.

"Büyükşehir her zaman çiftçinin yanında"

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin her zaman çiftçinin yanında olduğunu bildirerek, "Büyükşehir, geçmişte olduğu gibi tohum, yem ve fide destekleriyle Gaziantep'te ve ilçelerinde çiftçimizin arkasında oldu. Yine büyükşehir, biber fidesi dağıtımıyla çiftçilerimize çok güzel bir hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyemize, il tarım müdürümüze ve tarım daire başkanımıza her zaman yanımızda oldular. Fatma Şahin döneminde; tarıma, çiftçilerimize her zaman ayrıcalıklı davrandı" şeklinde konuştu.

Karayılan, Fatma Şahin'e teşekkür etti

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Bugün, Nurdağı ve İslahiye çiftçilerimize 4 milyon adet kırmızıbiber fidesi dağıtılacak. Biber dediğimiz zaman Nurdağı ve İslahiye akıllara geliyor. Türkiye'de en iyi biberleri, Nurdağı ve İslahiye üretiliyor. Çiftçilerimizin bu fideleri ektikleri zaman çok daha verimli ürün alacaklarına inanıyoruz. Allah mahcup etmesin"ifadelerini kullandı.

"Kırmızıbiberde fide birim alanda verimi artırıyor"

"Nurdağı'nda çiftçilerimize kırmızıbiber fidesi dağıtıyoruz" diyen Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, "Toplam 100 çiftçiye, 80 dönüm alanda ekilmesi için kırmızıbiber fidesi veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Kırmızıbiberde fide, birim alanda verimi artırıyor. Başta boğaz hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa karşı faydalı olan kırmızıbiberin, ürün kalitesi ve getirisi bakımından bol kazançlı bir yıl olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA