Gaziantep'te Üreticilere 72 Büyükbaş Hayvan Dağıtıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında, 12 çiftçiye 72 büyükbaş hayvan verildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi kapsamında, 12 çiftçiye 72 büyükbaş hayvan verildi.
Proje kapsamında, ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'nde hak sahiplerine hayvan dağıtımında konuşan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, 12 üreticiye 6'şardan 72 büyükbaş hayvanı teslim ettiklerini söyledi.
Mahalle Muhtarı Şükrü Polat ise "Devletimiz sağ olsun. Vatandaşa her desteği veriyor." dedi.