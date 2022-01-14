Gaziantep'te üniversite öğrencilerine ulaşım kolaylığı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte eğitim gören üniversite öğrencilerinin ulaşım kartlarına her ay 22 biniş ücreti yüklenmesi yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Ocak ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında yapıldı.

Mecliste, toplu taşımada yapılan yeni ücret tarifeleri ve destekler onaylandı.

Buna göre, kentte eğitim gören üniversite öğrencilerin toplu taşımada kullandığı kartlarına her ay 22 biniş ücreti yüklenmesi yapılacak.

Ayrıca ailesi Gaziantep'te ikamet etmeyen ve aboneliği üzerinde olan öğrencilerin su faturalarında birinci kademe aralığının ücreti, KDV ve çevre temizlik vergileri büyükşehir belediyesi tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak, "Öğrenci Dostu Şehir" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Ayda 22 gün okula giden üniversite öğrencilerimizin gidiş geliş 44 binişlerinden 22'sinin parasını her ay düzenli olarak biz yatıracağız. Malumunuz akaryakıta gelen zamlardan dolayı ve bir yıldır biz toplu ulaşıma zam yapmıyorduk. Toplu ulaşım esnafımızı bir nebze olsun rahatlatabilmek adına, aslında enflasyon oranının altında bir zam verdik, kalan kısmı tamamıyla büyükşehir belediyesi olarak biz sübvanse edeceğiz, biz destekleyeceğiz. Öğrencilere hiçbir şekilde zam yansıtılmadı. 2 lira 15 kuruş özel halk otobüslerinde olan rakam aynı, sabit kaldı. Büyükşehir belediyemizin toplu ulaşım araçlarında 1 lira 75 kuruş olan rakamı da sabit bıraktık."

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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