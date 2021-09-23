Gaziantep'te üniversite öğrencilerine 500 yatak kapasiteli tesisler tahsis edildi - Haberler
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Gaziantep'te üniversite öğrencilerine 500 yatak kapasiteli tesisler tahsis edildi

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te üniversite öğrencilerine 500 yatak kapasiteli tesisler tahsis edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, konaklama sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencileri için toplamda 500 yatak kapasiteli 3 tesisi Valiliğe devretme kararı alarak hizmete sundu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, konaklama sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencileri için toplamda 500 yatak kapasiteli 3 tesisi Valiliğe devretme kararı alarak hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesinde hizmet veren toplamda 500 yatak kapasiteli gençlik kamplarını, gençlik merkezini ve butik oteli Gaziantep Valiliğine devrederek öğrencilerin hizmetine sunma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında 0543 680 70 00 numaralı hattan iletişime geçilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin başlarının tacı olduğunu, 'Eğitim Şehri Gaziantep', 'Bilim Şehri Gaziantep', 'Genç Dostu Gaziantep' hedefi ile yollarına devam ettiklerini belirtti.

Üniversiteye başlayan gençlerin birtakım yurt sorunlarını olduğunu duyduklarını, bu kapsamda yaptıkları çalışmayla ellerindeki en güzel gençlik kamplarını, gençlik merkezini ve butik oteli Gaziantep Valiliğine devrettiklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu 3 tesis ile 500 yatak kapasitemizi Valiliğimiz üzerinden gençlerimizin rahat, huzurlu şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmek için barınma ve yurt ihtiyaçlarını gidereceğiz. Sizler bizim evlatlarımızsınız. Benim iki evladım var ama sizlerle beraber bu şehirde 1 milyon evladım daha var. Her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu hedeflerimize ulaşırken yurt konusunda hiçbir sorunu kafanıza takmayın. Bu şehir bu sorunu çözecek güçte ve kapasitededir. Bu çalışma ile birlikte yurt sorununu çözmüş oluruz. Ayrıca bu dönem gençler için özel bir daire başkanlığı kurduk. Ne sıkıntınız varsa bize ulaşın, bütün gücümüzle sizlerin her zaman yanınızdayız. Sizinle birlikte bu şehri geleceğe en güzel şekilde taşıyacağız."

Gaziantep'te üniversite öğrencilerine 500 yatak kapasiteli tesisler tahsis edildi

Gaziantep'te üniversite öğrencilerine 500 yatak kapasiteli tesisler tahsis edildi

Gaziantep'te üniversite öğrencilerine 500 yatak kapasiteli tesisler tahsis edildi

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