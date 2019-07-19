Gaziantep'te UMİKK Toplantısı

Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (UMİKK) 2019 yılı üçüncü olağan toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Uğur Aladağ başkanlığındaki toplantı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tolay, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların hayati önem taşıdığını kaydederek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı doğrultusunda uyuşturucuyla mücadelenin artarak devam edeceğini bildirdi.

Vali Yardımcısı Uğur Aladağ ise uyuşturucuyla mücadelede şehir olarak tek vücut olduklarını söyleyerek, çalışmaların daha da iyiye gideceğinden kuşkusunun olmadığını vurguladı.

Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği Genel Direktörü Dr. Cenk Yancar da bağımlılığa dönük verilen eğitimler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının ardından kurul üyeleri, merkezdeki spor alanı, taş oyma atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, resim atölyesi ve yüzme havuzunu gezdi.

Kaynak: AA