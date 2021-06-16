Gaziantep'te Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı düzenlendi
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Gaziantep'te Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı düzenlendi

Gaziantep'te Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğinde "Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı" düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğinde "Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Batalhöyük'te gerçekleştirilen konferansın açılışında, Gaziantep'in özel bir şehir olduğunu, büyük bir coğrafyanın, medeniyetin emanetçisi olduklarını söyledi.

Şahin, artık altyapı belediyeciliği yerine sosyal ve kültürel belediyeciliğin yükseldiğine dikkati çekerek, doğumdan ölüme yaşama dokunmak gerektiğini, gönül belediyeciliğini hedeflediklerini ifade etti.

Sanayide yüksek teknoloji uygulanması gerektiğini belirten Şahin, model fabrikalar kurduklarını, sanayi odalarıyla beraber Gaziantep modelini geliştirdiklerini, ayrıca kentte eğitim ve bilim modelini hedeflediklerini dile getirdi.

Gastronominin önemine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Her şey toprakla başlıyor. Allah bize her nimeti vermiş. 'Aklını kullan gereğini yap' demiş. 2014 yılında göreve başladığımda Tarım Daire Başkanlığını kurduk, sonrasında geliştirdik. Gastronominin başkentiyiz. Sağlıklı lezzetin de başkenti olmayı hedefledik. Baharat kütüphanesi, tohum bankası hedeflerimiz arasında. İsrail, Anadolu'dan taşıyarak tohum bankası kurdu. Bizim de yapmamamız için neden yok. Ata tohumuna döndük. Bu ne demek? Az su isteyen bir tohum. Denemeler yaptık. Sertifikalı buğday tohumundan 100 kilo aldığımız buğdayı biz 300 kiloya çıkardık. Daha az suyla elde ettik. 58 ürünle Avrupa Birliği coğrafi işaretlerini ilk alan, en fazla coğrafi işareti alan şehir olduk."

Konferansların sürece katkılarına değinen Şahin, buradan çıkan sonuçları değerlendirerek ete, kemiğe büründüreceklerini, daha iyisini yapacaklarını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep modeline, birlikte iş yapabilme özelliğine dikkati çekerek, "Yapılan işlerin güzel sonuçlarını görüyoruz. Kooperatifler yapılıyor. Ata tohumu, Baharat Kütüphanesi, çiftçilerin organize edilmesi, üretici birliklerinin ihtiyaçlarının karşılanması her biri kalkınma modelinin parçası. Gaziantep'e değer katıyor." dedi.

Gaziantep'te Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı düzenlendi
Gaziantep'te Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı düzenlendi
Gaziantep'te Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı düzenlendi
Gaziantep'te Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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Gaziantep'te Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Tarım, Butik Çiftçilik ve Biyoçeşitlilik Konferansı düzenlendi - Haberler Ekonomi
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