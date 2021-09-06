Gaziantep'te Uluslararası ITF SENIOR Tenis Turnuvası gerçekleştirildi

Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası ITF SENIOR Tenis Turnuvası'nda kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası ITF SENIOR Tenis Turnuvası'nda kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tenis Federasyonu, Gaziantep Tenis İhtisas Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası ITF SENIOR Tenis Turnuvası gerçekleştirildi.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde düzenlenen müsabakada, 14 kategoride 102 sporcunun mücadele etti.

Düzenlenen törenle derece alanlara ödül ve çeşitli hediyeler verildi.

Törenin sonunda yarışmacılar aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan