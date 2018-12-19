Gaziantep'te ulaşıma sis engeli

GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle kara, demir ve havayolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Gaziantep'te sabahın erken saatlerin itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 6 metreye kadar düştü. Azalan görüş mesafesi nedeniyle hava ve karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Gaziantep Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, tramvay ve araçlar da yoğun sis nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

Sisle birlikte hafif yağışın da görüldüğü kentte hava sıcaklığı 7 dereceye düştü.

Kaynak: İHA