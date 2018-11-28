Gaziantep'te Ulaşıma Sis Engeli

GAZİANTEP'te etkili olan ve görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesine yol açan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, uçak seferlerinde aksamaya neden oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama olurken, kentte hava sıcaklığı 10 dereceye düştü. Bazı seferlerin iptal olduğu havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı.

Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. - Gaziantep