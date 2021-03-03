Gaziantep'te "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesinden 40 bin Mehmetçik yararlandı

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesinin "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesi kapsamında, askere giden 40 bin 799 Mehmetçik için ihtiyaç çantası hazırlandı.

Gaziantep'te merkez Şahinbey Belediyesinin "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesi kapsamında, askere giden 40 bin 799 Mehmetçik için ihtiyaç çantası hazırlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde vatani görevini yapacak gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2016 yılında proje başlatıldı.

Gençlerin ilk kez 30 Ekim 2016'da faydalandığı ve kent geneline yayılan projeyle, Mehmetçiklerin askerde kullanabileceği bazı malzemeler ve yol ihtiyaçları karşılandı.

Kentte askere gidecek gençlerin yoğun ilgi gösterdiği projeden bugüne kadar 40 bin 799 asker faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mehmetçikler için hazırlanan asker çantasının dağıtımına devam ettiklerini belirtti.

Tahmazoğlu, projeye yoğun ilgi olduğuna işaret ederek, "Çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Askerlerimiz için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir