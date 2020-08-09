Gaziantep'te uçuruma devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
İslahiye ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü araçtan atlayarak yaralı halde kurtuldu.
09.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:10
İslahiye ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü araçtan atlayarak yaralı halde kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesinde İslahiye–Hasanbeyli Karayolu Kale Virajı mevkisinde Z.G 'nin (37) kullandığı 34 HT 4805 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma devrildi.
Kazada, Z.G araçtan atlarken hafif yaralandı.
Ayağında kırıklar olduğu belirtilen yaralı, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA