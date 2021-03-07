Gaziantep'te üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi
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Gaziantep'te üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi

07.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:22
Gaziantep'te üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşlıca Mahallesi'ndeki binanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Ezda Bilgiç, zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ezda Bilgiç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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