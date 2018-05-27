Gaziantep'te Uçan Baklava

Gaziantep'te uçak şeklinde yapılan baklava, sosyal medyada "baklava uçuyor" yorumlarına neden oldu

Gaziantep'te bir tatlıcı tarafından yapılan uçak şeklindeki baklava, sosyal medyada ilgi gördü. Sosyal medyada "Hem uçak mühendisi hem Gaziantepli" yorumu ile paylaşılan tatlı, kullanıcıların beğenisini aldı.

Son dönemlerde artan fıstık fiyatları ile gündemden düşmeyen tatlı için "baklava uçuyor" yorumları da yapıldı. - GAZİANTEP