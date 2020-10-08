Tuzakla saka kuşu yakalayan iki kişiye para cezası

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde avlanması yasak olan saka kuşlarını yakalayan iki kişiye 2 bin 500 lira ceza uygulandı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde avlanması yasak olan saka kuşlarını yakalayan iki kişiye 2 bin 500 lira ceza uygulandı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaybaşı Mahallesi kırsalında kurdukları tuzakla saka kuşu avlayan kişileri belirledi.

Ekiplerce kaçak avlanan Suriye uyruklu iki kişiye 2 bin 500 lira para cezası uygularken, bu kişilerin yakaladığı 50 saka kuşu ise doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz