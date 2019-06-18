Gaziantep'te Türkiye ve Avusturalya'daki engelli hakları ele alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Türkiye'de ve Avusturalya'da Engelli Hakları Uygulaması Karşılıklı Bilgi Kaynaştırma ve Dayanışma Çalıştayı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Özel Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen çalıştayın açılışında, engellilerin yaşamını doğrudan etkileyen sorunların ele alınacağı çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Avusturalya'dan çalıştaya katılan profesyonel gelişim eğitmeni ve engelli hakları savunucusu Nihal İşcel, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Dilek Eren Akyüz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Nilay Kayhan tarafından Türkiye ve Avusturalya'daki engelli haklarının uygulaması ele alındı.

İki oturumdan oluşan çalıştayda, mevcut engelli hakları, engellilerin yaşadığı sorunlar ve çözümleri uzmanlar tarafından konuşuldu. Ele alınan konu başlıkları, çalıştay sonuç raporu haline getirildi.

Çalıştaya, Altı Nokta Körler Derneği, Körler Eğitim Kalkınma Derneği, Görmeyenler Kültür Birleştirme Derneği, Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneği ve Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği başkanları ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA